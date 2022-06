Italiano: “Noi come Firenze, siamo riusciti a far vedere qualcosa di bello ai nostri tifosi. Il sostegno di Commisso è importante per me, il Viola Park cambierà il futuro della Fiorentina”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN, ha rilasciato parole d’affetto per questa città e per i tifosi viola: “Ho sempre detto che la bellezza di Firenze merita una squadra coraggiosa, che proponga un bel calcio che possa far divertire la gente e che possa rispecchiare la bellezza di questa città. E secondo me siamo ci siamo riusciti a far vedere qualcosa di bello ai nostri tifosi. Abbiamo risvegliato l’entusiasmo dei fiorentini. Questa squadra per i fiorentini è una ragione di vita. A Firenze la gente è malata per la Fiorentina ed è bellissimo. Mi dicono spesso che continuano a nascere bambine che vengono chiamate Viola e l’umore di questa città dipende tutto dalle nostre prestazioni”.

Italiano sul presidente Rocco Commisso spiega: “E’ molto attento, ama profondamente la Fiorentina ed è sempre presente. Ci segue anche da lontano e il suo sostegno è molto importante per me. Il Viola Park è stata una sua idea e secondo me sarà un centro sportivo che darà un grande senso non solo a questa squadra ma a tutta la società. Diventerà la nostra casa. L’attaccamento alla maglia crescerà tantissimo e questo cambierà il futuro della Fiorentina“.

Sul suo ruolo: “Adesso dobbiamo gestire tante teste, diverse abitudini, nazionalità e mentalità. E’ tutto molto complesso ma è la cosa più importante per un allenatore. Devi essere un po’ padre, un po’ compagno di squadra, un punto di riferimento e molto altro ancora”.