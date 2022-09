Italiano: “Non abbiamo l’anima che avevamo un po’ di tempo fa. Il nostro è un problema di testa”

Quali sono le cause di queste difficoltà che sta riscontrando la Fiorentina? L’allenatore viola, Vincenzo Italiano, ha le idee chiare in questo senso: “Condizione fisica no, non ci sono problemi. E’ un problema solo ed esclusivamente di testa, non andiamo a cercare il giusto episodio”.

Poi ha aggiunto: “A fine primo tempo ho preferito mettere Jovic per palleggiare in modo diverso, ma dobbiamo cercare di reagire e ritrovare l’anima che avevamo un po’ di tempo fa. Quell’anima lì non ce l’abbiamo”.