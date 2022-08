Italiano: “Non è facile giocare con così poco recupero, ma i ragazzi rispondono presenti. Ogni partita è una finale”

Alla vigilia della trasferta contro l’Udinese, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della società viola.

“Cinque partite non sono poche, ci hanno fatto tenere alta l’attenzione. Secondo me abbiamo risposto bene facendo delle ottime partite, siamo reduci da una grande prestazione contro il Napoli. Fino ad oggi le cose stanno andando come volevamo e i ragazzi rispondono presenti”.

Continua così Italiano: “Partite facili non ce ne sono, qualsiasi avversario ha delle insidie e tutti cercano di fare il proprio calcio. Nessuno regala niente, dobbiamo continuare ad interpretarle come se fossero delle finali. Non è facile tornare in campo dopo pochi giorni, contro il Napoli è stato partita vera fino al fischio finale”.