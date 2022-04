Italiano non ha dubbi: Rimarrà a Firenze il prossimo anno. La penna è pronta per la firma, tutti seduti a un tavolo a fine campionato. E poi partirà una scalata ancora più ambiziosa

Sgombriamo subito la strada: Vincenzo Italiano non ha dubbi e rimarrà alla Fiorentina il prossimo anno e probabilmente anche quello dopo. Chiaro che oggi, la sua ascesa, è sulle prime pagine di tutti i giornali. Chiaro anche che le big lo osservano da vicino e guarderanno con attenzione gli sviluppi della sua carriera. Ma Italiano ha ben chiaro il fatto che, alla sua età, è bene rimanere ancora qui, crescere di pari passo ad una squadra e ad una società che hanno iniziato adesso la scalata verso l’Europa.

E allora, al di là di un contratto che sarà sicuramente rivisto e ritoccato (di tanto), non ci sono dubbi sul cammino a Firenze anche nel futuro. Magari con l’obiettivo, una volta raggiunta l’Europa League, di provare addirittura la scalata in Champions nelle prossime due stagioni. Insomma, tre anni a Firenze (compreso questo), per vedere, capire e poi ragionare.

Chiaro che, se continuerà così, ci sarà l’assalto di club importanti, ci sarà un Ramadani che per forza di cose ascolterà, incontrerà, parlerà con altri. Ma non dimentichiamoci, dall’altro lato, che c’è una Fiorentina che sembra voler crescere ancora tanto e aver lasciato il suo momento nero alle spalle. Oggi a Firenze allena il miglior ‘giovane’ per distacco. Non un gestore, ma uno che se la gioca all’attacco. Un tecnico moderno, che punta sul gruppo, sul rapporto con i calciatori, ma anche tanto sulla tattica. Più un Sarri di un Ancelotti, di un Allegri, di un Mancini. Caratteristiche che in questo momento lo rendono bello ed efficace, puntando tanto anche sulla fame che ha, sulla grinta, sulla personalità che sembrano combaciare in modo perfetto con la piazza fiorentina.

Nessuna preoccupazione insomma, ma la prossima mossa di sedersi al tavolo con Italiano al termine del campionato sarà comunque decisiva per allontanare possibili sorprese. Commisso, Barone, Pradè stanno già lavorando per questo. Ormai è chiaro a tutti che ‘la seconda scelta’ di questa estate si è rivelata vincente, la migliore possibile. Prima il rush finale di una stagione che da ottima può diventare straordinaria. Poi la penna è pronta, e da quello che sappiamo non ci saranno grandi difficoltà nel continuare assieme. Conviene a tutti.