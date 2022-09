Italiano: “Non mi aspettavo la sconfitta di Udine, dobbiamo reagire. Ranieri si è guadagnato questa possibilità. Ecco chi rimarrà fuori dalla lista”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Juventus. Ecco cosa ha detto, prima di tutto in riferimento alla chiusura del mercato: “Perdiamo Nastasic, ma rientra in piena corsa Ranieri. Abbiamo quattro centrali, due mancini e due destri. Luca ha fatto un grande campionato a Salerno e si è guadagnato questa possibilità. Saluto Matija, un grande professionista. Poi abbiamo deciso di trattenere Kouamé, si è rivelato serio e molto bravo”.

Su chi rimarrà fuori dalla lista, afferma: “A malincuore, rimarrà fuori Benassi dalla lista dei 25. C’è Zurkowski come mezzala: ha una grandissima possibilità per mettersi in mostra. Ha fatto bene, è giovane e deve lavorare. Da qui a novembre, ci saranno 17 partite: siamo questi”.

Sul prossimo impegno: “Purtroppo, si passerà da non godersi la gioia della prestazione contro il Napoli. Ora c’è da archiviare la delusione e l’amarezza della sconfitta a Udine, si rigioca subito. Dobbiamo cercare di avere equilibrio, non esaltarsi né deprimersi. Dobbiamo reagire, non ci aspettavamo questa sconfitta. Serviva più qualità e lucidità, però si riparte, dopo due giorni si può subito rimediare. L’avversario è forte, ma ci dobbiamo abituare. Se ci mettiamo un pizzico di concretezza in più… Continuiamo a essere pronti a qualunque evenienza”.

Su Nico Gonzalez: “Purtroppo ha avuto questo problema al tallone. Oggi si è allenato, ma gli dà fastidio e provoca dolore. Lo abbiamo potuto utilizzare a fasi, non riesce a superare del tutto il problema. Non si allena ancora a pieno regime, di questo mi dispiace. Mi auguro che guarisca al 100% e che dia il suo contributo”.