Italiano non si nasconde più e alza ulteriormente l’asticella: “Il quarto posto? Ne ho parlato coi ragazzi, ci meritiamo qualcosa di bello”. Il duello con la Juventus si trasferisce in campionato

Una sconfitta che non abbatte di certo la Fiorentina, anzi. Da Torino emerge un’altra consapevolezza, un altro desiderio di alzare ulteriormente l’asticella.

“Il quarto posto? Ne ho parlato adesso con i ragazzi, che ora sono un po’ dispiaciuti – ha detto Italiano – Ora ci dobbiamo concentrare sul campionato, siamo in quelle zone di classifica dall’inizio dell’anno e ci meritiamo qualcosa di bello”. Quel qualcosa di bello è l’Europa con le stelle e l’inno che mette i brividi.

Italiano non si nasconde più: “Abbiamo pochi punti di distacco da quelle davanti e ho avuto la conferma che possiamo giocarci alla grandissima le nostre carte per l’obiettivo che abbiamo”. Il duello contro la Juventus dunque non è finito certo in questa semifinale, ma prosegue proprio in campionato. E’ davvero impossibile recuperare? Già nel prossimo weekend arriverà una prima, importante risposta.