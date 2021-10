“Italiano non si sta piangendo addosso, fa con quello che ha. Vedrei bene Borja Mayoral a Firenze”

L’ex attaccante Massimo Agostini ha parlato così a Lady Radio: “Italiano? Più andrà avanti, più potrà cominciare a raccogliere quanto non sta riuscendo a fare adesso. Sta costruendo un gruppo importante, se ha qualche giovane di qualità magari lo proverà. Italiano non si sta piangendo addosso, fa con quello che ha e sono delle buone prestazioni. Ieri non meritava di perdere, per esempio. Il tempo darà ragione al suo lavoro

Su Borja Mayoral ha aggiunto: ” Somiglia un po’ a Vlahovic in qualche movenza, anche se hanno due piedi differenti. In una squadra come la Fiorentina potrebbe esprimere qualcosa in più che in una big come la Roma”.