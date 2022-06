“Italiano non vede Zurkowski nel suo gioco. Mi aspetto che faccia chiarezza subito su Torreira”

Il giornalista della Nazione Riccardo Galli ha commentato così a Radio Bruno la possibile cessione della Fiorentina di Zurkowski. Queste le sue parole: “Italiano non lo vede bene nel suo sistema di gioco. Quest’anno il mister si aspetta una stagione diversa, con delle certezze. Il polacco sarebbe un’altra scommessa che Italiano non vuole fare. Su Torreira mi aspetto che alla prima conferenza stampa l’allenatore faccia chiarezza dicendo se sia stato concorde nel non riscattarlo”.