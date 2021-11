Italiano: “Non vogliamo passare come quelli che perdono sempre contro le big. Eravamo in emergenza, vittoria meritata”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo la partita contro il Milan: “E’ stata una partita intensa, ci tenevamo a fare bene dopo le sconfitte interne con Inter e Napoli. Non vogliamo passare come la squadra che non riesce a fare punti contro le big. Non dimentichiamo che eravamo in piena emergenza nel reparto difensivo, alla fine credo che la vittoria sia meritata. Affrontiamo ogni partita allo stesso modo, più stiamo lontani dall’area meno pericoli corriamo. Oggi siamo stati anche fortunati, ma non è da tutti battere la capolista dopo la pausa Nazionali e con così tante assenze”.

E poi ha aggiunto: “Saponara? E’ un ragazzo che va sempre stimolato, così riesce a risvegliare il fuoco che ha dentro. Quando lo fa, è capace di giocate straordinarie e l’ha dimostrato anche in altre partite. Quando lasci il pallino del gioco all’avversario è normale soffrire, e questo a me non piace. I ragazzi lo sanno, io voglio una squadra coraggiosa; se poi gli altri sono bravi dobbiamo saper difendere, ma credo che ad oggi la nostra mentalità stia pagando. Vlahovic? La sua forza sta nell’atteggiamento che ha durante la settimana, si allena sempre a mille all’ora e i risultati si vedono in partita. Sta cominciando a capire che deve far salire la squadra, che è il nostro riferimento in avanti. E’ un 2000, ma se continua così farà una grande carriera”.