L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Sampdoria: “Abbiamo subito l’occasione per rimediare a una partita che avevamo gestito benissimo e che non potevamo perdere, e invece è successo. Abbiamo avuti pochi giorni e quindi difficoltà nel preparare la sfida di oggi, ma siamo in casa e dobbiamo approfittarne per riscattarci”.