Italiano: “Per il Riga sarà la partita della vita? Lo sarà anche per noi. Il Twente ci ha già messo nell’ottica delle sfide europee”

Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport della partita di domani sera della Fiorentina contro il Riga. Queste le sue parole:

“Cominciamo a giocare questo mini torneo, dove i punti cominciano a pesare, la posta in palio è importante. Un avversario come il Twente ci ha già messo nell’ottica delle sfide europee. Saranno tutte squadre temibili, dovremo preparare bene tutte le gare. Per il Riga sarà la partita della vita? Lo sarà anche per noi. Anno scorso abbiamo lavorato tanto per raggiungere questa competizione e dobbiamo proteggere la fatica che abbiamo fatto. Dovremo sfruttare il fattore campo e fare punti velocemente”