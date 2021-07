Italiano: “Per me la Fiorentina è già una squadra di livello, valuteremo la rosa in ritiro e poi decideremo il da farsi. Ai tifosi dello Spezia dico che…”

Il nuovo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione.

Ecco le sue dichiarazioni: “Calciomercato? Con la società il quadro è chiaro: valutare bene la rosa in ritiro e dopo una-due settimane fare il punto della situazione. Conoscevo i ragazzi da avversario, ma è molto importante conoscerli anche dal punto di vista caratteriale. Per me la Fiorentina è già una squadra di livello, poi è chiaro che si possa sempre migliorare. Un messaggio ai tifosi dello Spezia? Penso che quello che è stato fatto in questi due anni sia storia. Se c’è stata una persona che ha avuto rispetto e un atteggiamento di grandissimo affetto verso quella piazza, quella si chiama Vincenzo Italiano. Abbiamo ottenuto obiettivi allucinanti. Ci sono state persone deluse e amareggiate, però c’è un momento in cui bisogna sempre abbassare la testa e dire di sì come a gennaio, quando io e i miei ragazzi eravamo stati abbandonati. Allora l’allenatore è un fenomeno per i risultati, poi quando si decide di prendere strade diverse tutto passa in secondo piano e uno fa fatica a ricordarsi se ha messo una firma o rinnovato un contratto”.