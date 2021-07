Italiano: “Per noi essere alla Fiorentina è una responsabilità importante, lo devono sapere anche i calciatori. Daremo l’anima” FOTO e VIDEO FN

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato da Moena durante la Social Viola Night. Queste sono state le sue parole: “Abbiamo deciso di fare due amichevoli ravvicinate per aumentare il minutaggio in campo dei ragazzi. Domani giocheranno undici ragazzi, domani l’altro altri undici. Ci saranno più difficoltà vista la maggiore qualità delle avversarie ma ci sono state buone indicazioni nelle ultime. Per noi essere alla Fiorentina è un’occasione e una responsabilità importante. Come noi lo devono sapere i giocatori. Daremo l’anima e la passione. Sono convinto che il lavoro paga, l’avere ambizione paga. Noi queste componenti le abbiamo”.