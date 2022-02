Italiano: “Perdere così è ingiusto, non sono tranquillo, non si può prendere gol così alla fine. Cabral e Ikoné sono forti e lo sappiamo”

Molto tenebroso Vincenzo Italiano che a Sky parla così della sconfitta assurda sul campo del Sassuolo: “Pensavo, essendo in inferiorità, che ci fosse qualcuno di troppo del Sassuolo in area e invece eravamo tutti lì. Dobbiamo rimanere attaccati all’uomo, chiaramente la voglia era di andare a sporcare il pallone. Non sono tranquillo, è impossibile esserlo dopo aver preso un gol così a 30 secondi dalla fine, portando a casa 0 punti. Oggi la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare. Il Sassuolo crea una marea di palle gol ad ogni partita ma oggi no, anche il primo gol era evitabile. Di situazioni dove poter segnare ce ne sono state tantissime, sono molto rammaricato perché ci tenevamo tanto a proseguire sulla striscia positiva. E’ successo a Empoli ed oggi e sinceramente non è giusto.

Ikoné? Nell’uno contro uno è un giocatore importante, è sveglio, attacca l’area, è un giocatore che nel Lille ha vinto lo scudetto. Con pazienza riuscirà a trovare il ritmo giusto, oggi poteva determinare in 2-3 situazioni dove poteva essere più lucido e freddo. Mi dispiace anche per lui perché sono convinto che sia dispiaciuto anche lui.

Cabral era entrato benissimo anche a La Spezia, oggi è riuscito a fare gol, oltretutto da una gran palla di Saponara, per cui chi è entrato in corsa oggi l’ha fatto bene. Purtroppo dovevamo essere più svegli sull’ultima palla. Lui e Piatek sono forti, a noi di sicuro ci daranno una grossa mano. Dovevamo cercare i finalizzatori.

Da adesso inizieremo a pensare alla gara di mercoledì, è importante, una competizione che è obiettivo per tutte e 4 le semifinaliste. Va preparata sui 180 minuti, bisogna cercare di affrontarla bene la prima. So quanto ci tiene Firenze, noi allo stesso modo. Chiaro che avrei preferito pensarci dopo un risultato positivo. La squadra ha voglia e fame, arriva dentro l’area con tanti uomini, la strada è quella giusta”.