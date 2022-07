Italiano: “Più entusiasmo in questo ritiro rispetto alla scorsa stagione. Proveremo a dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi” VIDEO FN

MOENA – L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rivolto il proprio saluto ai tifosi viola presenti in quest’ultima giornata a Moena: “Abbiamo fatto un grandissimo ritiro concluso con una grande partita. E’ stato uno spettacolo bello per tutti, adesso due giorni di riposo e poi ripartiamo”.

E poi: “Rispetto all’anno scorso c’è qualche presenza in più, noi stiamo facendo di farci trovare pronti. Dobbiamo far meglio della scorsa stagione, anche se non è facile. Riconfermarsi è sempre difficile, ci proveremo a darvi grandi soddisfazioni”.