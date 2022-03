Italiano: “Pochi gol? Non è solo responsabilità del centravanti, Piatek mi ha colpito. Ecco quali sono le condizioni di Gonzalez”

Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Nico Gonzalez ha avuto la febbre, ha un solo allenamento in tre giorni e mezzo. Lo valuteremo. Piatek? Contro la Juventus ha affrontato difensori di alto livello. Ci sono momenti in cui fai fatica a ricevere palloni puliti. Mi ha colpito la sua professionalità, la voglia che ha. Lui da il 100% sempre. I pochi gol? Non è solo responsabilità del centravanti, ma di tutto il reparto, la concretezza arriverà, ne sono certo”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo realizzato solo un gol su quaranta tiri. Vorrei che in ogni gara si creasse tanto e si concedesse poco. E’ una questione di convinzione, vogliamo essere decisivi”.