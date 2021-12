Italiano: “Poco brillanti ma non è facile fare ciò che si vuole a Verona. Felice per Castrovilli, si è sbloccato”

Contento a metà Vincenzo Italiano, dopo il pari con il Verona. Così a Sky:

“Nel primo tempo non siamo stati brillanti, nel secondo abbiamo segnato il gol e creato tre situazioni. Venire qui a Verona a cercare di fare quello che si vuole non è semplice. Il Verona in casa mette in difficoltà tutti, chiudiamo con 32 punti il girone d’andata e penso che il bilancio sia positivo.

Sapevamo della pressione costante del Verona, sia quando creavamo dal basso che nella loro metà campo. Non siamo stati bravi ad andare sopra a questa loro grande fisicità, nel secondo tempo abbiamo reagito bene. Sono contento per l’ennesimo cambio che genera frutti e gol, sono contento per Gaetano che si sblocca. Avevo detto che avrebbe dovuto aspettare il momento positivo e il guizzo, sono felice perché è entrato da giocatore che può determinare. Abbiamo tutti fiducia in lui e il gol mi auguro gli dia quella confidenza che non aveva.

Vlahovic? Voleva battere ogni record, non si accontenta mai, è stato determinante anche sul gol facendo arrivare al cross Terzic. Mi dispiace per il record ma deve essere contento per quello che sta facendo per la squadra, è il capocannoniere della Serie A”.