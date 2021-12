Italiano: “Preferisco fare un gol più dell’avversario, la qualità porta vittorie e punti. E’ la strada giusta per chi cerca risultati importanti”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, torna in conferenza stampa per parlare dei rischi difensivi potenziali nelle due prossime gare:

“Con squadre come Verona e Sassuolo, che attaccano e segnano tanto, bisogna avere grande attenzione quando non si ha la palla. Il difendere bene in queste occasioni deve essere la prima cosa da fare in fase di non possesso. Chiaro che se c’è da sceglierne una, è quella di fare un gol più dell’avversario perché solo così si vincono le partite, la qualità ti porta a segnare e fare punti. La qualità fa la differenza quando si ha la palla e nel cercare di riconquistarla il più velocemente possibile. Permette di avere spesso il pallino del gioco in mano, è quella la strada per ogni squadra che vuole cercare risultati importanti.

Dionisi parla di noi come avversario peggiore? Penso si riferisca al fatto che veniamo da una striscia positiva, che in casa stiamo facendo bene. Mi auguro che si continui perché sono convinto che le squadre ora ci rispettino un po’ di più rispetto all’inizio. Se continuiamo a dimostrare il nostro valore, gli avversari arriveranno con più attenzione. Le vittorie aiutano in tanti modi, anche a intimorire l’avversario. Vogliamo sfruttare il momento e fare più punti possibili”.