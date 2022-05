Italiano: “Primo tempo di grande personalità, cercavamo risposte contro il Milan e le abbiamo avute. C’è tempo per allestire una squadra migliore in futuro. Terracciano ha giocato benissimo”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da DAZN, dopo la sconfitta contro il Milan ha detto: “Abbiamo reagito alle due non belle, ultime, prestazioni. Abbiamo giocato alla pari del Milan nel primo tempo, abbiamo sfiorato il gol con Cabral. Purtroppo questo è un periodo in cui veniamo puniti per ogni nostra ingenuità”.

Poi ha aggiunto: “Siccome non riusciamo ad avere un goleador, cerchiamo di ruotare gli esterni, ma non siamo riusciti ad incidere sotto porta. Mettere dentro esterni lucidi può fare talvolta la differenza. Però volevo vedere una risposta rispetto alle ultime gare e l’ho vista. Abbiamo tenuto meno la palla nella ripresa e di conseguenza abbiamo avuto anche meno occasioni. Meriti anche del Milan e di questo stadio che ha spinto la squadra rossonera. Primo tempo di grande personalità e quello che ricercavamo l’abbiamo ottenuto. Adesso abbiamo una settimana tipo e cercheremo di preparare la squadra al prossimo appuntamento”.

Sulla squadra: “Si può sempre crescere, in ogni momento, adesso però è importante terminare in maniera diversa la stagione rispetto agli zero punti fatti nelle ultime tre gare. Siamo ancora lì, attaccati a quelli davanti a noi e dobbiamo cercare di spingere. Per il futuro ci sarà tempo per mettere insieme una squadra che possa alzare l’asticella e il livello. Siamo stati una squadra folle quest’anno, grandissime prestazioni alternate ad altre meno buone, abbiamo bisogno di spingere nel finale”.

Su Terracciano: “Ha commesso un unico errore oggi. Ha giocato benissimo, ha toccato tantissimi palloni e sta facendo un ottimo campionato. Mi dispiace per lui per lo sbagli, ma non gli ho detto niente”.