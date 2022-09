Italiano: “Problema gol? Non è solo questione di attaccanti, ma di tutta la squadra. Dobbiamo continuare a fornire prestazioni di livello”

Ai canali ufficiali della Fiorentina, a ventiquattro ore dal match contro il Bologna, in programma domani allo stadio Dall’Ara, ha parlato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Se ancora dopo le belle prestazioni non riusciamo a vincere, credo che dobbiamo dare di più tutti. Non è solo questione di attaccanti, ma di tutta la squadra. E’ un concetto collettivo. Continuando a proporre così tanto, qualcosa deve cambiare per forza”.

Poi ha proseguito: “Con questo livello di prestazioni abbiamo messo in difficoltà il Napoli e la Juventus. Abbiamo tante partite e impegni ravvicinati. Dobbiamo recuperare in fretta sotto l’aspetto fisico e mentale”.