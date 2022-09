Italiano pronto a dare fiducia a Quarta al fianco di Igor, senza forzare il rientro di Milenkovic

Tra i ballottaggi nella formazione della Fiorentina in vista della sfida contro l’Atalanta, c’è anche quello al centro della difesa viola. Milenkovic è tornato a lavorare in gruppo da qualche giorno ma, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in vantaggio per le maglie da titolari ci sarebbero Igor e Quarta, con il serbo che potrebbe partire dunque dalla panchina.

Il difensore brasiliano torna a disposizione dopo la squalifica rimediata a Bologna, mentre le prestazioni di Quarta sembrano essere in crescendo. Negli altri ruoli le scelte sono obbligate: Venuti e Biraghi come terzini, Terracciano in porta.