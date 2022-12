Italiano pronto a ritrovare due pedine fondamentali per la preparazione. Attesa per Nico Gonzalez

Terminata la prima settimana di lavoro per la Fiorentina nella pausa per il Mondiali, la squadra si ritroverà al Centro Sportivo domani, per ricominciare la preparazione dopo una domenica di relax. Italiano tornerà al lavoro con due pedine in più a disposizione, come riporta il Corriere dello Sport- Stadio, visto che ci saranno anche Barak e Kouamé, fino ad oggi in vacanza viste le amichevoli giocate con la Nazionale.

Rientri importanti per preparare al meglio la seconda parte di stagione, che inizierà subito forte a gennaio. Kouamé si è già mostrato pronto alla ripartenza, facendo vedere sui social il lavoro individuale in palestra.

Poi sarà il turno anche di Nico Gonzalez, al momento in Argentina, sul quale si aspettano novità. Per Milenkovic e Jovic, invece, bisognerà aspettare il 12 dicembre per il loro ritorno, quando la Fiorentina tornerà (Zurkowski e Amrabat a parte) ad essere tutta a disposizione di Italiano.