Italiano pronto ad accogliere Cittadini…anche all’inizio della prossima stagione. Il dialogo (ampio) con l’Atalanta c’è!

Il giovane difensore, attualmente in forza al Modena, ma di proprietà dell’Atalanta, Giorgio Cittadini, piace alla Fiorentina. Non solo, Italiano sarebbe pronto ad accoglierlo in gruppo subito (e quindi a gennaio) o anche all’inizio della prossima stagione. Lo si legge stamani sul quotidiano La Nazione.

La chiave di volta in questa vicenda è rappresentato dai rapporti fra il club viola e l’Atalanta che, come detto, ha in tasca il cartellino del giocatore. Con i nerazzurri il dialogo c’è, ed è un dialogo ampio perché tocca anche i temi Boga e Gollini. Così come c’è la volontà di arrivare ad una soluzione positiva per tutti.