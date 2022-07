Italiano prova a costruire un muro intorno a Milenkovic: il timore di ricominciare da capo

Non sono mai diktat o opinioni espresse prepotentemente ma in questo caso una speranza che sapeva molto di consiglio ben deciso e caldeggiato: quello di Vincenzo Italiano su Milenkovic. La posizione del serbo è forse l’unica che inquieta il tecnico viola in questa estate di grande entusiasmo moenese. Il serbo rappresenta una certezza, un punto di riferimento vero e proprio nell’interpretazione del ruolo che altrimenti “andrebbe ricominciata da capo con eventuale sostituto”, come detto ieri dallo stesso Italiano. E da qui il timore a cui fa cenno il Corriere dello Sport-Stadio, in relazione all’allenatore della Fiorentina: sempre in linea con la sua società ma in questo caso un po’ più deciso nell’indicare una direzione da seguire, volontà del serbo permettendo, su cui Joe Barone era stato già meno garantista.