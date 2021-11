Italiano: “Questa è la sconfitta che fa più male, mi fa venire il mal di stomaco. La colpa è solo nostra, non si può perdere la testa così”

Molto arrabbiato ed amareggiato Vincenzo Italiano che commenta così in sala stampa la sconfitta di Empoli:

“Non si può perdere una partita del genere, dove a 5 minuti dalla fine la partita sembrava chiusa. L’Empoli non è più riuscito a reagire, è un dispiacere enorme. Ho visto la squadra esprimersi bene, nel primo tempo abbiamo creato 4-5 palle gol. Non possiamo tornare a Firenze con un’altra sconfitta. Siamo dispiaciuti, arrabbiati, perché è colpa nostra, non c’entra niente l’arbitro. Lasciando perdere il fatto che abbiamo 7 vittorie e 7 sconfitte, non riusciamo a evitare la sconfitta. Quando ci rendiamo conto che la partita si inizia a complicare non riusciamo ad amministrare e gestire la gara e si complica tutto.

Chi subentra a volte riesce a incidere, altre no. Abbiamo avuto la palla del 2-0 con Bonaventura, che lì poteva far meglio, la partita è stata gestita sempre allo stesso modo. Poi due svarioni e siamo stati castigati. In trasferta purtroppo continua in questo modo, non possiamo buttare via partite in questo modo.

Tanti gol nel finale? Fino a 5 minuti meritavamo alla grande la vittoria, poi se perdiamo la testa e non chiudiamo su situazioni dove abitualmente chiudiamo, il giudizio cambia. Siamo venuti qua a fare quello che facciamo sempre, poi gli ultimi 6 minuti sporcano, rovinano, è chiaro che dobbiamo trovare un rimedio fuori casa. E’ la sconfitta che mi fa più male, mi fa venire mal di stomaco. Questa squadra può portare a casa la vittoria perché meritava di farlo e ci tenevamo tantissimo a dare continuità alla vittoria stupenda sul Milan.

Tutto ci fa crescere ma dobbiamo trovare la soluzione per cambiare passo, marcia e testa, su quattro sconfitte non meritavamo neanche a Venezia. A Roma e Torino non meritavamo, oggi è la peggiore delle quattro ma c’è subito l’occasione per rimediare”.