Italiano: “Questo rinnovo era quello che volevamo tutti da sempre. Ci butteremo a testa bassa nella costruzione della nuova Fiorentina”

Dopo aver rinnovato con la Fiorentina fino al 2024 (con opzione per il 2025), mister Vincenzo Italiano ha parlato così al sito ufficiale viola:

“Felicissimo di aver rinnovato, era ciò che volevamo tutti da sempre. Si riparte con grande entusiasmo. Ringrazio tutti, società, presidente, Joe barone, direttore, tutto l’ambiente. Non c’erano mai stati dubbi su questo nostro matrimonio, adesso l’entusiasmo deve crescere. Ho visto attorno a tutti tantissimo voglia di fare bene, ci butteremo a testa bassa nella costruzione della squadra e cercheremo di far meglio di quanto fatto nella stagione scorsa. Stiamo lavorando da subito per cercare di far crescere questa squadra e ci sentiamo costantemente col direttore. Cercheremo di individuare profili, uomini, per migliorare la squadra e fare qualche punto in più. Vogliamo presentarci al preliminare di Conference League con mentalità e testa giusta”.