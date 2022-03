Buone notizie per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. A seguito del ricorso fatto dalla società viola per la squalifica di due giornate a Bonaventura, nell’udienza tenutasi oggi in videoconferenza, è stato accolto parzialmente il reclamo e, per l’effetto, è stato rideterminata la sanzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00.

Il centrocampista viola dunque sarà a disposizione per il match contro il Bologna, in programma domenica alle ore 12:30.