Italiano ritrova diversi giocatori. Ballottaggio per la porta e il ritorno da titolare di Gonzalez. Ma Castrovilli…

L’allenatore della Fiorentina, Italiano, può sorridere. Pulgar, Benassi e Dragowski stanno meglio e hanno lavorato con il gruppo ieri con la squadra. E così la squadra viola ha a disposizione molte alternative per la trasferta di Bologna di domenica prossima.

A proposito del portiere polacco è in ballottaggio con Terracciano per una maglia da titolare già per il match del Dall’Ara.

Novità anche per Gonzalez: l’argentino si è messo alle spalle i problemi al polpaccio che gli hanno impedito di essere in campo contro la Sampdoria e in Emilia sarà titolare. Unico assente certo per il derby dell’Appennino sarà Castrovilli.