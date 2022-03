Italiano: “Sabato giocheremo contro i campioni d’Italia. Cercheremo di limitarli e di essere comunque propositivi giocandoci le nostre chances”

Nel classico appuntamento del giovedì, quest’oggi ha parlato mister Vincenzo Italiano direttamente dal canale ufficiale della Fiorentina: “Sabato giocheremo in casa dei campioni d’Italia, una delle squadre più forti del nostro campionato. Stanno dimostrando di essere una squadra di grande livello e il nostro approccio dovrà tener conto di questo”.

Ad interrompere le parole del tecnico siciliano ci ha pensato il direttore generale Joe Barone che ridendo ha fatto irruzione nella Viola Room dicendo: “Mister, sabato bisogna vincere contro l’Inter”.

Italiano ha poi continuato: “L’Inter ha qualità in tutti i reparti, è una squadra con grande fisicità. Stiamo lavorando sul fatto di limitarli cercando di concedere poco e di essere comunque propositivi e di giocarci le nostre chances. In queste ultime dieci partite affrontiamo le prime delle classe, ma prima o poi vanno giocate queste partite cercando di ottenere più punti possibile”.

Infine il tecnico viola ha parlato anche del suo passato da calciatore: “Quando segnavo iniziavo a correre per tutto il campo. Tornassi indietro cambierei la mia esultanza. Piatek per esempio si inginocchia e recupera (ride ndr). Il mio ruolo da calciatore, stazionando in mezzo al campo, sicuramente mi ha aiutato nel mio attuale lavoro da allenatore”.