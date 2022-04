Italiano: “Si sono lette tante inesattezze, ma noi pensiamo solo a fare bene. Finiamo alla grande il campionato, poi ci sarà tempo per programmare”

Nel corso dell’intervento ai canali ufficiali della Fiorentina, l’allenatore viola Vincenzo Italiano ha toccato diversi temi.

“Penso che abbiamo fatto un campionato strepitoso, senza dimenticare la semifinale di Coppa Italia. Per fare un grandissimo lavoro bisogna cercare di non mollare adesso e di continuare a spingere nelle ultime partite. L’aver fatto ventidue punti in più rispetto allo scorso anno è merito di tutti: dei ragazzi, della società e dello staff. Ne andiamo orgogliosi, ma non è ancora finita”.

Italiano si sofferma poi sulle voci degli ultimi giorni: “Nel momento in cui ti alleni o giochi, non ci si pensa e si dimentica il resto. Se ne leggono di tutti i colori di inesattezze e di cose che possono anche disturbare, ma quando si va in campo non pensiamo altro che a far bene. Almeno personalmente l’ho sempre pensata così e sono sempre riuscito ad eliminare tutto quello che non mi fa rendere bene. Penso solo a concludere bene questo campionato“.

Chiosa finale sul futuro: “La proprietà e la dirigenza sono stati sempre chiari: finiamo bene questo campionato e poi ci sarà tempo per programmare e pensare al futuro“.