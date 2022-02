Italiano: “Sono arrabbiato e di cattivo umore, non meritavamo di perdere e ci dispiace. Espulsione? Non le mando giù, colpa anche nostra”

Si conferma amareggiato Vincenzo Italiano che in sala stampa ha commentato così la gara con il Sassuolo:

“Sono arrabbiato, amareggiato e con uno stato d’animo cattivo. Non meritavamo di perdere per come l’abbiamo affrontata, siamo dispiaciutissimi perché interrompiamo una striscia positiva e potevamo preparare la partita di Coppa Italia con animo diverso. Prendere 0 punti stasera non è giusto.

Il rosso? Questo tipo di espulsioni sono responsabilità anche nostre. Non va bene, io capisco situazioni di gioco, dove bisogna intervenire, non queste le mando giù, ne parleremo e spero di non doverci tornare più sopra. Continuiamo a cercare di migliorare”.