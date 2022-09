Italiano: “Sono preoccupato non riusciamo mai a trovare la scintilla per reagire e alle prime difficoltà ci sgretoliamo”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha detto dopo la batosta subita in Turchia: “Non mi aspettavo un secondo tempo così. Alle prime difficoltà ci sgretoliamo. Siamo fragili e alle prime difficoltà usciamo dal campo. Eravamo partiti con un obiettivo diverso, che era quello di reagire a questo periodo. In Europa gli avversari sono tosti e mi sto rendendo conto che è tutto difficile. Loro sono in un momento straordinario e noi non riusciamo a reagire”.

E ancora: “Non riusciamo a trovare un episodio, una giocata, qualcosa che ci possa accendere. Certo che sono preoccupato, perché gli avversari si preparano per metterti in difficoltà e noi non riusciamo a trovare la chiave e il guizzo giusto”.