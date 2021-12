Italiano studia la Fiorentina anti-Bologna: due certezze, ma anche qualche dubbio

Mancano poco più di quarantotto ore alla partita contro il Bologna: possibile più di una novità nella formazione della Fiorentina. Intanto, sembrano già due le cose certe: il ritorno tra i titolari di Nico Gonzalez e il rientro tra i convocati di Erick Pulgar, out da un mese e mezzo a causa di un infortunio alla caviglia.

Da non sottovalutare la sfida per una maglia dal 1’ tra Dragowski, tornato ad allenarsi a pieno regime ma ancora in svantaggio, e Terracciano: come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, infatti, le gerarchie tra i pali non sono più consolidate. Rientra Milenkovic: al suo fianco uno tra Quarta e Igor. Sicuri assenti, infine, Nastastic e Castrovilli.