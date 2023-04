Italiano: “Terracciano in uno stato di grazia, eppure c’era stato qualche mugugno nei suoi confronti. Dobbiamo cavalcare quest’onda”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è contento per il risultato ottenuto dalla squadra a Cremona: “Dobbiamo cercare di cavalcare l’onda. Volevamo un risultato positivo da poter sfruttare davanti al nostro pubblico, ci teniamo stretto questo vantaggio”.

Su Terracciano: “Se non ricordo male c’era stato qualche mugugno nei confronti di Pietro, adesso è decisivo, intervenendo in momenti importanti delle partite e di questo ne siamo contenti. E’ in uno stato di grazia”.