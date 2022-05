Italiano, “torero” sotto la Fiesole: Cinica e sfrontata, è tornata la Fiorentina

Sale sui led sotto la Fiesole e rotea la giacca come un torero fa con la sua cappa. Italiano festeggia così un successo alla…Italiano. Una Fiorentina che il Comandante viola sta forgiando e plasmando a sua immagine: cinica, spietata e sfrontata. Ma soprattutto organizzata. Già, perché il successo contro la Roma si spiega anche così.

Il tecnico ha ritrovato la sua squadra, ammesso che l’avesse persa. Nei percorsi di crescita, si sa, ci sono inciampi che vanno trattati alla stessa maniera dei successi: analizzati con lucido distacco per non lasciarsi deprimere o esaltare. E la squadra si è rialzata nella gara più difficile, quella che lascia aperta la porta per l’Europa.