Italiano torna dove ha compiuto un’impresa ma il clima sarà più ostile che mai. Vietato disperdere energie nervose

Su La Nazione di oggi si parla anche del ritorno a La Spezia del tecnico viola Vincenzo Italiano, per una partita ad altissima tensione. Si tratta di tensione emotiva per il ritorno sul campo della squadra con la quale ha compiuto l’impresa della promozione in Serie A e da cui poi è partito per approdare a Firenze. E soprattutto torna nello stadio dove, alla sua prima apparizione da ex di turno nella stagione scorsa, fu accolto come un ’nemico’, un traditore e subissato di fischi.

Quella volta fu un boato di fischi e di contestazioni, e a tutt’oggi non sono arrivati segnali molto diversi o anche messaggi di pace per l’allenatore viola. Italiano però è consapevole di questa possibile accoglienza ostile ed è preparato per non dispendere ulteriori energie nervose nel corso di una partita nella quale fare punti sarà fondamentale.