Italiano: “Tutto rientrato con Amrabat, è un top player e dovrà dimostrarlo fino a giugno. Jovic è andato molto meglio”

Il commento in sala stampa anche da parte di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina:

“La partita è stata buona fino agli ultimi due minuti, grande ritmo e concentrazione dei ragazzi, siamo stati bravi a superare questo turno. Abbiamo ritrovato dei giocatori che sono mancati e ne trae vantaggio tutto, la manovra, il ritmo e l’intensità. Amrabat? Non era sereno, non lo è stato ma adesso è tutto rientrato. Deve dare il massimo da qui a giugno, è un top player e deve dimostrarlo. Ha chiesto alla società, all’allenatore e ai compagni e quando succede questo finisce il discorso.

Jovic ha fatto l’attaccante, nel senso del gol, ha fatto anche un assist e l’ho visto molto meglio nel secondo tempo. Può lavorare meglio a livello di ritmo ma sono contento, è stato più partecipe. Poi negli ultimi tre minuti non potevamo ‘ovviamente’ concludere senza sofferenza ma abbiamo fatto bene. Raggiungiamo la semifinale come l’anno scorso ed è un traguardo importante.

Ora dobbiamo mettere la testa al campionato, la nostra classifica richiede di accelerare e rimontare per cui da domani testa al Bologna. Castrovilli? Sta ancora lavorando perché il problema al polpaccio non va sottovalutato e tra qualche settimana sarà a disposizione. Per un ragazzo assente da così tanti mesi ci può stare”.