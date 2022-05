Italiano: “Un traguardo straordinario, ora ci vedremo con la società per parlare di futuro. Qualche giocatore in prestito lo perderemo”

Euforico Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, che a Sky ha parlato così della vittoria sulla Juve e dell’Europa: “Purtroppo in questo ultimo mese abbiamo fatto qualche partita non bellissima ,oggi non potevamo sbagliarla. Bravi i ragazzi, complimenti a tutta Firenze per come si è presentata oggi allo stadio, per come ci ha accompagnato per tutto l’anno. Un traguardo straordinario, è vero che dovevamo essere diversi e migliorare però così era impensabile. E’ stato un capolavoro, abbiamo messo la ciliegina per cui siamo tutti felici. La consapevolezza? Che si stesse costruendo qualcosa di interessante si è visto da subito, abbiamo fatto tanti risultati utili consecutivi, la squadra cresceva e siamo stati costanti: abbiamo fatto 32 punti all’andata, 30 al ritorno. E’ stato anche merito dei ragazzi perché non è facile cambiare pensieri, idee. Siamo rimasti sempre attaccati al lavoro anche in momenti poco felici.

Colloqui con la dirigenza? La società, con il presidente, il direttore, ha sempre detto di aspettare fine campionato. Domani o nei prossimi giorni ci incontreremo e cercheremo di pianificare il futuro, i matrimoni si fanno tutti insieme. Dobbiamo vederci e pianificare. Ora c’è una competizione che porta via energie, tanto lavoro, serve esperienza per affrontare tutto questo.

Cosa vorrei ora dal mercato? Chiaramente si perderanno giocatori in prestito, si perderanno giocatori in scadenza e dovranno essere sostituiti. Quest’anno la cosa che ci ha trascinati è stato lo spirito di squadra, il gruppo. Bisogna cercare di non sbagliare perché vanno inseriti in un progetto che ha già portato grandi risultati”.