Italiano: “Vado via col veleno dentro ma mi porto dietro la nostra crescita. Saponara aveva un problema al ginocchio…”

Parole in conferenza stampa per Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina:

“Usciamo a testa alta ma senza portare a casa punti, che sono quello che alla fine dobbiamo cercare di ottenere. Una partita giocata con grande personalità, abbiamo creato tantissimi presupposti per fare gol, in una situazione dove potevamo fare meglio abbiamo preso gol. E’ bello vedere la squadra fare questo tipo di prestazioni ma vanno condite col risultato e purtroppo non ci siamo riusciti.

Poche alternative? Non è la prima volta che ci capita di commentare episodi del genere, in cui dobbiamo migliorare qualcosa. E’ già un grande merito lavorare bene fino agli ultimi sedici metri. Siamo cresciuti, migliorati, abbiamo sempre dentro l’idea di fare la partita ma a differenza della partita col Cagliari dove siamo stati a bravi a concretizzare, oggi è andata diversamente. Ci possiamo arrivare solo con il lavoro.

Non pareggiamo mai lo svantaggio? Abbiamo preso gol nei primi minuti del secondo tempo, abbiamo battuto tanti corner e punizioni laterali, c’è anche l’episodio su palla inattiva che ogni tanto può portarci soddisfazione. Non riusciamo però a sfruttare queste giocate, questo è un aspetto negativo. Si può migliorare solo attraverso il lavoro. Non avevamo a disposizione un giocatore che in queste situazioni fa la differenza, Saponara aveva un problemino al ginocchio e non ho potuto schierarlo dall’inizio. E’ stato bravo a darci una mano nel finale.

Cerco di trovare un po’ di conforto guardando come la squadra si è presentata sul campo. Il veleno dentro ce l’ho comunque perché perdere non mi piace, però siccome siamo alla decima giornata bisogna cercare gli aspetti positivi. In questo momento l’allenatore deve portarsi via il fatto di uscire a testa alta dall’Olimpico”.