Italiano vara la staffetta

Sono pochissimi i dubbi di formazione di mister Italiano a poche ore dal calcio d’inizio della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. Oltre alle incognite sul portiere e sul terzo centrocampista da affiancare a Torreira e Bonaventura, c’è grande attenzione per la scelta che verrà fatta sull’attaccante titolare.

La scelta del tecnico viola dovrebbe orientarsi sulla falsa riga di quella fatta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Piatek dall’inizio e Cabral pronto a subentrare, anche se – secondo il Corriere dello Sport-Stadio – niente esclude il contrario. Toccherà al polacco e al brasiliano provare a non far rimpiangere il grande ex Vlahovic.