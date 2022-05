Italiano: “Vi avevo detto che temevo la gara di oggi, non è come quella di Torino. Con la Juve dobbiamo essere diversi”

Vincenzo Italiano commenta anche in sala stampa la sconfitta imbarazzante contro la Samp: “Pensare di aver vinto prima della gara, non esiste nella mia testa e in quella dei ragazzi. Abbiamo trovato una squadra libera mentalmente che ha giocato divertendosi e purtroppo per noi sono stati più bravi di noi. Perdiamo meritatamente. Dispiace perché era uno dei primi match ball ed è destino che ce la giocheremo in casa”.

Oggi come a Torino? Penso siano storie diverse. Oggi ve l’avevo detto che la temevo perché qua è dura perché se non metti l’atteggiamento qua può finir male. E’ stata una partita sbagliata da parte nostra. Spiace per la gente perché potevamo avere la felicità di arrivare in un posto dove meritavamo.

Una Fiorentina casalinga e una da trasferta? Può essere. Le partite si preparano tutte allo stesso modo. E si deve andare in campo per cercare di vincere. Ogni calciatore deve avere la capacità dentro e fuori di comportarsi alla stessa maniera. Abbiamo un altro match, siamo stati bravi durante l’anno di reagire e dobbiamo farlo in questi tre giorni. Merito alla Samp che ha messo più determinazione. Le motivazioni erano diverse, ne avevamo più noi, ma quelle non vanno in campo, vanno qualità individuali e ne hanno avute più loro”.

La gara contro la Juve? Speriamo di ripresentare l’atteggiamento spavaldo e coraggioso fatto vedere durante l’anno. Io do grandissimi meriti all’avversario che è stato più bravo della Fiorentina, un avversario che ha giocatori di grandissima qualità e si è liberato di testa. E sono stati più bravi di noi. In tre giorni dobbiamo ricaricare le pile, speriamo che lo stadio ci trascini. Se vogliamo gioire tutti insieme dobbiamo essere diversi da oggi”.