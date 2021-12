Italiano: “Vittoria con la Samp ci voleva per reagire alla brutta sconfitta con l’Empoli. Vogliamo far bene a Bologna e tornare a far punti fuori casa”

Domenica la Fiorentina torna in campo a Bologna ma Vincenzo Italiano sui canali social viola non perde l’occasione di tornare anche sulla bella vittoria con la Sampdoria e non solo. Ecco le parole del tecnico gigliato: “La settimana sta procedendo bene, il trittico come sempre offre una settimana non facile per la gestione delle gare. Dopo la bella vittoria con la Samp, che ci voleva per reagire alla sconfitta nel derby, stiamo già lavorando bene”.

Poi prosegue: “Siamo già pronti al Bologna, partita difficile, ci teniamo a fare bene fuori casa ed ultimamente non ci stiamo riuscendo. Possiamo ancora crescere tantissimo, e molti calciatori gara dopo gara lo stanno dimostrando, anche se non farò nomi. Qualche passo falso c’è stato ma non lo meritavamo a parere mio. Penso che questa squadra sia molto giovane e possa migliorare tantissimo. Callejon e Sottil cercavano il gol da tempo e sono molto felice per loro. L’obiettivo è cercare di regalare ottime prestazioni unite al risultato”.