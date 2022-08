Italiano: “Vittoria più dura del previsto dopo un grande primo tempo. Fortunati nel finale, ecco cosa non mi è piaciuto”

Il commento su Dazn da parte di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria sulla Cremonese:

“Per come si era messa alla fine vittoria più difficile del previsto. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo nonostante qualche ragazzo adattato in qualche ruolo, faccio i complimenti a Kouame e Benassi. Ci siamo complicati la vita nella ripresa, cosa che non mi è piaciuta, poi un pizzico di buona sorte ci stava visti i gol sbagliati. Capita a tutti perdere così, capiterà anche a noi, oggi ci sono state due squadre che hanno dato l’anima ed è venuta fuori una bella partita.

Ho preferito tenere Jovic tutta la partita per alzarlo di condizione, ha fatto un ottimo primo tempo legando il gioco. Ci tenevo a tenerlo dentro e fargli prendere confidenza con questo campionato e i compagni, l’ambiente. Ha duettato e segnato, una prestazione positiva. Poi dobbiamo migliorare, in superiorità numerica l’anno scorso sfruttavamo molto di più la situazione.

L’Europa? Si deve pensare al Twente, ho già iniziato a farlo, è una partita importante per noi, ho cercato di far riposare qualche ragazzo per averlo al 100% giovedì. Non ho voluto rischiare qualche acciacco, da domani si torna al centro sportivo e si prepara una delle partite più importanti degli ultimi anni. Il pubblico? Siamo passati dai 13.000 dell’anno scorso, con restrizioni, ai 30.000 di oggi: grande soddisfazione e bello regalare la vittoria. E’ il nostro dodicesimo uomo e dobbiamo cercare di ripeterci tutti”.