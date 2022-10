Italiano: “Vogliamo prenderci la rivincita dell’andata. Barak deve cercare l’imprevedibilità che gli sta mancando in questo periodo”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport poco prima della gara di Conference League contro il Basaksehir: “La partita è importante per quel che riguarda questo girone. Pochi punti e si supera il turno, quindi oggi a maggior ragione dobbiamo stare molto concentrati. In più possiamo prenderci una rivincita contro una squadra che all’andata ci ha battuti 3-0. E anche per vedere se quello che proviamo in allenamento dà i suoi frutti in campo. Sono convinto che a livello di prestazioni ci siamo sempre stati, però bisogna condirle con i risultati”.

Poi prosegue parlando del centrocampista viola Antonin Barak: “Ci servirà la bravura di Barak di saper stazionare sia in mezzo al campo, sia da trequartista, sia da attaccante. Oggi cercheremo di alternarlo in tutte le situazioni. Giochiamo contro una squadra forte, che sa individuare le lacune degli avversari. Lui deve cercare di dare quell’imprevedibilità che nell’ultimo periodo ci sta mancando”.

E aggiunge: “Stiamo crescendo dal punto di vista offensivo, i nostri attaccanti iniziano a vedere di più la porta. Stiamo mancando un po’ nell’altra area di rigore, dove un po’ di leggerezza non ci permette di portare a casa punti. Ci vuole molta più qualità in entrambe le fasi”