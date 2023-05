Italiano: “Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, daremo l’anima per ottenere la finale. Serviranno le giocate giuste per scardinare la difesa del Basilea”

Conclude la conferenza stampa mister Italiano dalla sala stampa di Basilea in vista dell’impegno di Conference League della Fiorentina:“All’andata siamo un po’ mancati soprattutto davanti, sul piano individuale. I nostri attaccanti potevano fare di più, anche se il Basilea si chiude molto bene. Servirà però maggiore concretezza, più qualità. Dovremo tirare fuori delle giocate che ci permettano di scardinare la difesa del Basilea, un blocco molto molto basso. Arrivando anche da dietro coi terzini ed i centrocampisti possiamo fare male. Servirà proporre tutto quanto è necessario per vincere la partita”.

“Il primo gol al Franchi lo abbiamo subito con tutta la difesa schierata, era evitabilissimo. Potevamo fare molto meglio, conoscevamo che potevano metterci in difficoltà con la loro velocità e non glielo abbiamo mai concesso. Il secondo gol è arrivato da palla inattiva. Ranieri all’andata ha fatto una buonissima partita, è stato all’altezza della situazione, come tutto l’anno. In qualsiasi posizione e contro qualsiasi avversario. Domani dovremo interpretare diversamente la gara, vedremo come approcciarla e con quali elementi”.

“Ho la sensazione che ogni volta che non si ottiene un risultato positivo c’è un po’ di distacco. Domani per i 2000 tifosi che arriveranno cercheremo di dare l’anima per ottenere la finale, per renderli orgogliosi della loro squadra. Abbiamo sempre messo impegno in questa competizione e domani abbiamo un’altra possibilità”.