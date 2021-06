Italiano vuole la Fiorentina: Lo Spezia lo accontenterà? E sullo staff del tecnico…

Il primo colpo di mercato, ovvero Gonzalez, consente alla Fiorentina di allentare la pressione e di avere un pizzico di tempo in più per chiudere l’ingaggio dell’allenatore.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la società viola continua a lavorare a testa bassa per avere Vincenzo Italiano dallo Spezia.

La trattativa è bene avviata. Il colloquio tra i due proprietari americani Commisso e Platek è stato affettuoso ma non definitivo. Nel senso che il presidente del club ligure ha rivendicato il diritto di aver messo sotto contratto poche settimane fa il tecnico protagonista di una splendida salvezza. Nessun accordo, insomma ma nessuna rottura.

Italiano vuole la Fiorentina e lo Spezia cercherà di accontentarlo anche se, in questa fase di trattativa, i dirigenti della società ligure hanno ricordato a Italiano che la clausola rescissoria (un milione di euro) vale per lui ma non per il suo staff. Quindi Lo Spezia potrebbe essere obbligato ad accettare la partenza dell’allenatore ma potrebbe blindare il suo gruppo di lavoro.