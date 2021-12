Italiano zoppica: Un infortunio per l’allenatore della Fiorentina. “Se fossi stato bene…”

Vincenzo Italiano zoppica, la sua Fiorentina, fortunatamente no. Il tecnico viola a bordo campo ha avuto qualche problema a rimanere in piedi per tutta la gara.

Colpa di uno stiramento rimediato durante l’allenamento della squadra di venerdì scorso, come ha rivelato lo stesso tecnico nel dopo partita. “Se fossi stato bene, avrei giocato io” ha detto scherzosamente a fine gara l’ex allenatore dello Spezia.

Nonostante tutto la sua carica la si è sentita lo stesso per tutti i novanta minuti (e passa) giocati al Dall’Ara ieri pomeriggio.