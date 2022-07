Ivano Tito: “I ragazzini si fanno sempre le foto con me, ma io sono un anti social. Italiano allenatore per me non è una novità, già in campo…”

In occasione della sera evento della Fiorentina con mister Italiano ed il suo staff, sul palco della piazza centrale di Canazei è intervenuto anche il collaboratore “più social” dell’organico, il simpaticissimo Ivano Tito, vero e propria icona del progetto dei ragazzi di Suffering Fiorentina su Instagram.

Ecco cosa ha detto sulla sua popolarità e ovviamente anche su mister Vincenzo Italiano:

“Io non lo so davvero perché i ragazzini si fanno le foto con me. Che poi non le posso nemmeno vedere perché non uso i social, anzi sono un anti social. L’unica spiegazione che mi dò è che loro trovano solo me fuori dagli allenamenti e allora mi scelgono per le loro foto”.

Poi un commento sull’Italiano allenatore: “Lui è uno solo e noi intorno quindi cerchiamo di aiutare e collaborare col mister. Italiano era un allenatore già in campo quando faceva il calciatore, d’altronde faceva il regista, quindi per me non è stata una novità vederlo in questo ruolo”.