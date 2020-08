Izzo cambia procuratore ed è pronto a lasciare Torino: c’è anche la Fiorentina su di lui

C’è anche la Fiorentina, come si legge su alfredopedulla.com, nella corsa ad Armando Izzo. Il difensore del Torino, in cerca di una nuova vita professionale, ha cambiato procuratore passando nella scuderia di Mino Raiola. E adesso si prepara a un’estate da protagonista anche sul mercato. Il club granata continua a chiedere tanto, ma ci sono i margini per una cessione. Piace moltissimo all’Atalanta, potrebbe essere un regalo a Gasperini per la prossima Champions League. Ma Izzo è anche nella lista della Fiorentina, che non farà la Champions ma che ha grandi ambizioni. E così la nuova vita professionale di Izzo può finalmente dare soddisfazioni, con un po’ di ritardo, sul mercato.

