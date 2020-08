Izzo e il discorso articolato con la Fiorentina. Ma il suo sogno è lontano da Firenze

Da tempo, Armando Izzo sta chiedendo ai dirigenti del Torino di essere ceduto. Stando a Tuttosport, per il difensore resta in piedi un timido discorso con l’Atalanta e un discorso più articolato con la Fiorentina. Iachini ha dato il via libera alla trattativa: un acquisto che (caso Thiago Silva a parte) potrebbe sistemare la difesa. Izzo però, si legge ancora sul quotidiano sportivo, vorrebbe un club che partecipi alle coppe europee. Per inciso il suo sogno è il Napoli.

